النائب طارق الخولى: خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا اليوم وغدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن لجنة العفو الرئاسى تُنهي إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغدا.

وأضاف النائب طارق الخولى، تأتي هذه الإجراءات استكمالا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.

وأكدت اللجنة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق تُجدد اللجنة شكرها لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة.