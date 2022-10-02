غرفة الإسكندرية التجارية تنتهى من ميكنة خدماتها نهاية العام الحالى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أحمد الوكيل، إن الغرفة تعمل حاليا على الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات المقدمة لمنتسبيها من تجار وصناع ومقدمى الخدمات بنهاية العام الحالى، بتكلفة تبلغ 7 ملايين جنيه، وذلك فى إطار توجه الدولة حول عمليات التحول الرقمى.





وأشار الوكيل - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للإعلان عن احتفالية الغرفة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها - إلى أن الغرفة بدأت فى عمليات الميكنة منذ بداية العام الحالى، حيث بدأت عمليات التشغيل التجربيبى خلال بعض الخدمات، وسيبدأ التشغيل الرسمى بالتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الغرفة.

وأوضح أن عملية الميكنة تشمل إطلاق بوابة إلكترونية للغرفة، تم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة، إلى جانب النظم الداخلية للعاملين بالغرفة "المالية-الإدارية".

وأشار إلى أن الغرفة بدأت فى تقديم بعض الخدمات المميكنة لأعضائها مثل استخراج الشهادات وكذلك التعرف على القوانين المختلفة التى تنظم بيئة الأعمال، وكذلك اللوائح والمناقصات.

ولفت إلى أنه جارى العمل على ميكنة بعض الخدمات الأخرى حيث سيتم توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع كل من السجل التجارى والسجل المدنى.

وأشار إلى أنه فى إطار عملية الشمول المالى وتسهيل عمليات الدفع والتحصيل، يجرى حاليا دراسة توقيع بروتوكول مع أحد جهات الدفع الإلكترونى.