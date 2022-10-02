وزير التعليم يقرر صرف دعم مادى لأسرة الطالبة المتوفاة فى كرداسة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرف دعم مادى لأسرة الطالبة المتوفاة فى واقعة انهيار سياج خرسانى بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، وقدره 100 ألف جنيه.





وتقدم الوزير وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة "م.م.م" والتى توفت فى واقعة انهيار سياج خرسانى بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذى أسفر عن إصابة 15 حالة أخرى.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة، بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المبانى المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمبانى بالمدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجه الوزير، جميع مديرى المديريات التعليميه بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مبانى المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير فى أسرع وقت ممكن.