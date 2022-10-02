انت الان تتابع خبر تحرك وزير التعليم بعد وفاة طالبة إعدادية في مدرسة المعتمدية.. آخر تطورات الحادث والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بتقديم المواساة والعزاء لأسرة الطالبة “م. م. م”، وهي التي توفت في واقعة انهيار سياج خرساني في مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في إدارة كرداسة التعليمية، وهو الذي نتج عنه إصابة 15 طالبة أخرى.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرار بإحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني للتحقيق، وذلك تمهيداً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشكل سريع وحازم تجاه من تثبت عليه مسئوليتهم حول الواقعة، وهذا بجانب أن النيابة العامة تباشر كل التحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه حجازي هيئة الأبنية التعليمية بعمل المراجعة من جديد لكل المباني المدرسية، وذلك للتأكد من السلامة والأمان الخاص بالمباني داخل المدارس في جميع المحافظات، وتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة لسلامة كل مباني المدارس.