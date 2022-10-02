انت الان تتابع خبر نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022.. الرابط هيخليك تعرفها بسهولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022، وهذا يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي يسهلها على جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022