انت الان تتابع خبر عاجل.. حادث انهيار سور مدرسة المعتمدية بنات.. آخر التطورات بعد تحرك النيابة الإدارية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإصدار أمر بفتح تحقيق عاجل وسريع في واقعة حادث انهيار سور مدرسة المعتمدية بنات الإعدادية، وهي التابعة إلى إدارة كرداسة في محافظة الجيزة وهو الذي نتج عنه إصابة 7 طالبات.

حادث انهيار سور مدرسة المعتمدية الإعدادية

وكشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة في الجيزة وجهت تكليف إلى القسم الثاني بضرورة سرعة التحقيق في هذه الواقعة، وأيضاً العرض عليه بعد انتهاء التحقيقات بشكل عاجل وسريع.

وتلقت غرفة النجدة بلاغ من مسئولي مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في مدينة كرداسة التابعة للجيزة، وهو انهيار سور خرساني على طالبات المدرسة في أول يوم دراسي وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتم انتقال قوات الأمن لفحص البلاغ وظهر انهيار سور سلم انهار جزء منه ونتد عنه إصابة العديد من الطالبات بإصابات خفيفة.