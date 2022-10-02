عاجل- أول رد من التعليم على وجود 119 طالبا بأحد فصول مدرسة بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مدرسة الشهيد عبدالله عيسوى الابتدائية بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، والتى تدعى أن عدد الطلاب فى الفصل يصل إلى 119 طالبا.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن مدرسة الشهيد عبدالله عيسوى الابتدائية تعمل بنظام الفترة الممتدة "الفترتين"، وعليه تم تخفيض كثافات الفصول لتتراوح من 65 إلى 75 طالب بالفصل. وانتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعى، صورة لقائمة فصل تضم أسماء 119 طالبا، محدثة حالة من الجدل.

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