أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 05:28 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة ، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ لتعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية التى يمتلكها الطرفين .

وألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية لتخريج كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها .

من جانبه أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن تقديره البالغ للجهود التى تبذلها القوات المسلحة للتطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية ، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين القوات المسلحة وجامعة كفر الشيخ .

ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين ، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة .