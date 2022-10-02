القوات المسلحة تنظم زيارة للسفير اليابانى بالقاهرة لمحطة معالجة مياه بحر البقر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 05:28 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى المجالات المختلفة وإبراز ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة ، نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية للسيد / أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة والوفد المرافق له إلى محطة معالجة مياه بحر البقر .

بدأت الزيارة بعرض تقديمى تناول مراحل تنفيذ المشروع ومايمثله من أهمية بالغة لإستغلال مياه الصرف الزراعى ومعالجتها لتصبح صالحة للرى وزيادة الرقعة الزراعية ، ثم شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المشروع ، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق القناة .

وأشاد السفير اليابانى بالقاهرة بالزيارة وما لمسه من دور تنموى هائل للقوات المسلحة ودعم المجتمع المدنى من خلال تلك المشاريع التنموية العملاقة ، مؤكداً على أهمية التعاون والشراكة بمختلف المجالات بين مصر واليابان .

يذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى بالعالم فضلاً عن حصولها على ثلاث شهادات مسجلة بإسم المحطة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية ، وتم إنشائها بهدف معالجة (5.6) مليون م3 فى اليوم من مياه مصرف بحر البقر للإستفادة من تلك المياه لإستصلاح مساحات هائلة من الأراضى بمناطق شمال ووسط سيناء .