فريق طبى بـ«قنا الجامعى» ينجح فى إجراء جراحة تنظيرية واستئصال للحمية

جدة - نرمين السيد - أعلن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية الدكتور حجاجى منصور نجاح فريق طبى بقسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية فى إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 12عاما، تعانى من جحوظ فى العين اليسرى، وذلك فى إطار الخدمات الطبية المتقدمة التى تقدمها مستشفيات قنا الجامعية.





من جانبه، قال رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد جابر عبدالرحيم، إنه فور وصول المريضة المستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبمناظرة الأشعة تبين أنها تعانى من لحمية فطرية بالجيوب الأنفية متشعبة وضاغطة على العين، مع تأثر فى الأبصار، وتم إجراء جراحة تنظيرية واستئصال للحمية باستخدام آلات مناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، لافتا إلى أن الحالة تتماثل للشفاء بالقسم الداخلى بالمستشفى.

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