مانشستر سيتي يكتسح مان يونايتد برباعية مثيرة فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سيطر مان سيتي على مجريات الأمور طوال أحداث الـ 45 دقيقة الأولي فى غياب تام لفريق مان يونايتد الذى لم يقدم شيئًا.

هدد فريق مان سيتي مرمي مان يونايتد بهجمة خطيرة أنقذها دي دخيا، وحرم السيتيزنز من الهدف الأول في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 8، افتتح فيل فودين أهداف مانشستر سيتي في المباراة أمام مان يونايتد، بأسيست رائع من بيرناردو سيلفا.

وفي الدقيقة 18، أنقذ القائم مرمي مان يونايتد من هدف ثانٍ بأقدام الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 31، تصدي الإسباني دي خيا حارس مان يونايتد لتسديدة قوية من البلجيكي دي بروين نجم مان سيتي ويحولها إلي ركنية.

وأحرز إيرلينج هالاند الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي أمام مان يونايتد، برأسية تعدت خط المرمي فى الدقيقة 34.

وعزز إيرلينج هالاند تقدم مان سيتي بهدف ثالث أمام مان يونايتد فى الدقيقة 38 من عمر أحداث الشوط الأول.

وفى الدقيقة 44، سجل فيل فودين ثانى أهدافه والرابع لصالح مان سيتي فى مرمى مان يونايتد، لينتهي الشوط الأول بفوز السيتيزنز 4-0.