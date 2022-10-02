عاجل- ميلونى تشكر الرئيس السيسى بعد تهنئتها بفوز حزبها فى انتخابات إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأكدت جورجيا ميلونى، استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر، خصوصا فى قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، واستقرار حوض المتوسط فضلاً عن ملف حرية الأديان.

جاء رد زعيمة حزب أخوة إيطاليا، من خلال تغريدة شخصية لها كتعليق على صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.