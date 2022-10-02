- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأكدت جورجيا ميلونى، استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر، خصوصا فى قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، واستقرار حوض المتوسط فضلاً عن ملف حرية الأديان.
جاء رد زعيمة حزب أخوة إيطاليا، من خلال تغريدة شخصية لها كتعليق على صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ميلونى تشكر الرئيس السيسى بعد تهنئتها بفوز حزبها فى انتخابات إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.