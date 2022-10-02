تخصيص 25% من الحصص لمشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس

جدة - نرمين السيد - شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على ضرورة تخصيص نسبة 25% من حصص المشاهدات للقنوات التعليمية بالمدارس من خلال "مدرستنا 1، 2، 3" فى العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو داتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل فى نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد عناصر متميزة من المعلمين بصحبة الطلاب، فيما يتم تخصيص باقى النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذى تمت مشاهدته.





جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم، ومحافظ بى سويف محمد هانى غنيم،لمدرسة الشروق الرسمية للغات بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، لمتابعة تنفيذ حصة المشاهدة بالمدرسة التى تعتمد بشكل أساسى على تشغيل فيديوهات تعليمية باستخدام "Data Show"،داخل الفصول من خلال جدول محدد، حيث يقوم معلم الفصل بمناقشة الطلاب فيها، ليحدث تفاعل بينه وبين الطلاب، ويزيد من فهمهم للدروس التعليمية.

من جانبه، أثنى المحافظ على فكرة حصص المشاهدة، والتى يتم من خلالها دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية بالمدارس، مما يساعد بشكل كبير فى استيعاب أفضل للطلاب، ما سيسهم بشكل فعال فى توفير وقت كاف؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها:الرياضية، والثقافية،والفنية، والعلمية، والتكنولوجية،والمساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وأكد غنيم أهمية غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية.

يذكر أن مدرسة الشروق الرسمية تضم كافة المراحل التعليمية، وتشمل 9 قاعات رياض أطفال بها 397 طفلا وطفلة، و28 فصلا فى المرحلة الابتدائية تضم 1111 تلميذا وتلميذة، فيما يبلغ إجمالى طلاب المرحلة الإعدادية 433 طالبا وطالبة داخل 11 فصلا دراسيا، فيما يبلغ عدد صفوف المرحلة الثانوية 9 فصول بإجمالى 202 طالب وطالبة.

وتفقد الوزير والمحافظ سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات "على مبارك سابقا"، للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الوزير على أهمية الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم فى بداية العام الدراسى، وتوفير سبل جذب الطلاب للمدرسة، لافتا إلى أن عودة الطلاب فى العام الدراسى الجديد هدف استراتيجى، لأن المدرسة لها دور محورى فى الجانب الاجتماعى لبناء شخصية الطالب وفقا لرؤية مصر 2030.

بدوره، أوضح وكيل وزارة التعليم بالمحافظة محمد عبد التواب، أن مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده،بها كافة المراحل التعليمية، حيث تتكون من 7 قاعات رياض أطفال تستوعب 250 طفلا وطفلة،بجانب 40 فصلا دراسيا للمراحل التعليمية الثلاث، منها 22 فصلا للمرحلة الابتدائية بإجمالى 749 تلميذا وتلميذة، و10 فصول إعدادى تضم 406 طلاب وطالبات، بجانب 8 فصول للمرحلة الثانوية العامة بإجمالى 281 طالبا وطالبة.