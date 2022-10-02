انت الان تتابع خبر إستعلام فاتورة الكهرباء مصر الوسطي .. دوس هنا وسوف قيمتها قبل المحصل ما يخبط عليك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحصيل فاتورة كهرباء شهر أكتوبر مع انطلاق الشهر الجديد أمس السبت، حيث تزايدت حركات البحث عن المحرك الشهير جوجل لمعرفة كيفية إستعلام فاتورة الكهرباء مصر الوسطي.وتضم شركة كهرباء مصر الوسطي محافظات كلا من الوادي الجديد، الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، حيث أنها أعلنت عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالشهر الجديد

إستعلام فاتورة الكهرباء مصر الوسطي:





1- الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هنا.

2- يقوم المواطن باختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء عن طريق الضغط على هذا الرابط

3- يقوم المواطن بتحديد المحافظة التابع لها المواطن.

4- كتابة رقم كود المنطقة الموجود في فاتورة الكهرباء

5- كتابة الرقم الفرعي المسجل على فاتورة الكهرباء.

6- الضغط على كلمة استعلام.