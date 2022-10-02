انت الان تتابع خبر موعد انكسار الموجة الحارة.. مفاجأة الأرصاد بخصوص حالة الطقس في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن موعد انكسار الموجة الحارة، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع المواطنين خاصة مع الحرارة الشديدة التي تتعرض لها كل البلاد في الوقت الحالي.

انخفاض الحرارة على شمال البلاد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن بداية انكسار درجات الحرارة من غداً الاثنين 3 أكتوبر 2022، وتصل القيمة الخاصة بانخفاض درجات الحرارة ما بين 4 لـ 5 درجات مئوية على شمال البلاد إلى القاهرة، وينتشر طقس حار ورطب في النهار معتدل الحرار في ساعات الليل.

ومن المرجح أن تسجل درجات الحرارة غداً الإثنين على القاهرة والوجه البحري 32 درجة بانخفاض يصل لـ 3 درجات مئوية عن اليوم الأحد، وتسجل الحرارة على مدينة الإسكندرية 28 درجة ويكون بانخفاض يصل لـ 4 درجات مئوية.