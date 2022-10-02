رئيس المركز الثقافى القبطى يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافى القبطى، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجموع المسلمين بذكرى المولد النبوى الشريف، وقدم التهنئة للمصريين جميعًا بذكرى انتصارات أكتوبر.





وخلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولى الخامس لجامعة الأزهر، تعزيز قدرات المجتمع المدنى تجاه التغيرات المناخية، أكد الأنبا إرميا أهمية هذا المنتدى ودوره فى التنبيه بخطورة التغيرات المناخية ومعالجة مشكلات الوقود الأحفورى، والتى أصبحت تهدد العالم بأكمله، وينتج عنها صراعات ومجاعات وحروب شرقًا وغربًا.

وأوضح الأنبا إرميا أن ما يحدث حولنا من حرائق ومشكلات بيئية فى شتى البلاد تلتهم أجزاء من الغابات مثل غابات الأمازون والكونغو، قد يؤدى إلى اختفاء بعض الدول الساحلية ومعاناة الكثير من الدول نتيجة الانبعاثات والتغيرات البيئية الضارة، فضلًا عن التأثير الخطير على صحة الإنسان من انتشار الأوبئة وغيرها من مشكلات تنتج عن التنوع البيولوجى والتغيرات البيئية والمناخية التى تؤثر بدورها على العالم، بما يتطلب جهودا مشتركة واعية وتنسيق وتعاون مستمر.

واستشهد الأنبا أرميا بالآية القرآنية التى تحث على مسئولية الإنسان فى الحفاظ على الإرض، "إنى جاعل فى الأرض خليفة"، وهى الأمانة التى تركها الله فى يد الإنسان، مشددا على أهمية دور رجال الدين فى تحفيز الشعب وتوعيته وتغيير الأفكار لتصحيح سلوكياته فى التعامل مع البيئة، قائلا: "سيحاسبنا الله على ما نملكه من معلومات ومعرفة للناس حتى نستطيع أن نصمد معا لتجاوز هذه الأزمة على العالم، فليس لرجال الدين تأثير روحى فقط وانما نحمل مسئولية للناس والله سيحاسبنا على ما نمتلك ".

وتعقد جامعة الأزهر منتداها الدولى الخامس حول التغيرات المناخية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يأتى هذا المنتدى قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمى (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ، من أجل استكمال الجهود التى تبذلها جامعة الأزهر فى دعم جهود الدولة فى التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة فى تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.