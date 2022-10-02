بحضور وزيري التنمية المحلية والتضامن .. القصير والزملوط يفتتحان مركز التنمية المستدامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:33 مساءً - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء، يرافقهم وفد السادة وزراء التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي ومحافظ مرسى مطروح ونائب محافظ الوادي الجديد ، خلال زيارتهم لإفتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور.

وأكد القصير على أهمية المركز الذي تم إنشاءه على مساحة ٢٠ فدان بتكلفة ٢٥ مليون جنيه ويضم أول بنك للبذور و معمل لطفيل التريكوجراما و وحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات وإدخال محاصيل زراعية جديدة بالإعتماد على نظم الري الحديث لإستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالمحافظة.

كما قاموا بتفقد المعامل المختلفة ومشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات وأعلاف البونيكام ومعرض الميكنة الزراعية لمعدات تدوير المخلفات الزراعية، وقام القصير والزملوط بتسليم شتلات طماطم وبونيكام كمشروعات زراعية لعدد ٢٠ مزراع ومشروعات إنتاج داجني وحيواني وأعلاف ل ٢٥ سيدة بالقرى كمشروعات صغيرة للمساهمة في زيادة دخل الأسرة.

وأوضح الزملـوط أنه تم الإتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات مماثلة للمرأة المعيلة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لتوفير فرص عمل تعزز من توفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا.