وزير التموين: ندرس إنشاء مجمع للزيوت بقناة السويس مع الجانب الماليزى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت" بحضور أحمد حسنين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجدى الشاطر، وعلاء ناجى نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات إنتاج زيت الطعام والمستثمرين.

وأشار إلى أن المجمع سيجعل من مصر مركز تجارى عالمى، حيث إنه جارى عمل الدراسات اللازمة مع العديد من الدول الأجنبية للاستفادة من الخبرات العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أن المجمع سيكون بالتعاون مع ماليزيا ليكون نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله وأزمة كورونا هى ما جعلتنا ندرس بجدية هذا الموضوع.

وأشار إلى أن إنتاجنا من زيت الطعام حوالى 5% من الاحتياجات بينما يتم استيراد منهم 95 % من الخارج، لافتا إلى أنه يتم استيراد كميات كبيرة من بذور الزيت ويتم عصرها داخل البلاد وعندما يتم إجراء مناقصة لاستيراد زيت الطعام من الخارج يتم أيضا مناقصة مماثلة لشراء زيت الطعام المحلى.

وفى نفس السياق قال المصيلحى إن نستهدف حاليا مشاركة القطاع الخاص، حيث تم خلال العامين الماضيين عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة بالوزارة، وسيتم الطرح على القطاع الخاص، حيث تم عمل مجمع قها وادفينا للصناعات الغذائية بالمدينة الصناعية فى السادات، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة سايلو فودز.

وأضاف نستهدف مشاركة عدد من الشركات بالقطاع الخاص فى تطوير قطاع الزيوت لأننا نستهدف حاليا الزراعات خارج الحدود المصرية فى ظل وجود عدد من أنواع الزيوت لايمكن زراعتها فى مصر.

ولفت إلى أنه تم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء أكبر مجمع صناعى لصناعة الزيوت فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن استهلاكها من الزيوت يصل إلى 2.4 مليون طن سنوياً.

من جانبه قال الدكتور أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تعمل على توطين صناعة الزيوت وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المشروعات تحقيق اكتفاء ذاتى من الزيوت بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة التنافسية وتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء شركة باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص وأن تكون نسبة استثمارات.

ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات الزيوت بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 321 مليون دولار.

من جانبه قال مهند طه مستشار بالمكتب الاستشارى بى دى أو للاستشارات الفنية، إنه تم اختيار الموقع الأول فى مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا.

وأضاف طه، أن التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع تبلغ نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلى يمثل نسبة 50% مستثمرين قطاع خاص و50% قروض طويلة الأجل.

وأكد أن الفرصة الثانية فى مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا، منوها أن الطاقة الإنتاجية للخط فى اليوم 400 طن، بعدد 2 خط، كما أن الطاقة المتاحة فى اليوم 800 طن، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 48 مليون دولار.

وأضاف أن المنطقة الثالثة فى سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 108 ملايين دولار.