الصحة: لقاح الأنفلونزا يكون الأجسام المناعية بعد الحصول عليه بأسبوعين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا يستغرق ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه لتكوين مناعة مهاجمة للعدوى، ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الإنفلونزا السنوى للحماية من عدوى الانفلونزا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق عن مجموعة من الإرشادات الخاصة بالوقاية من الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن :

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

3 - إحرص على تناول لقاح الأنفلونزا.

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.