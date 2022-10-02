وزير الصحة يتفقد مركز أورام أسوان لمتابعة أعمال تطويره وإدراجه بمنظومة التأمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 01:33 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مركز أسوان لعلاج الأورام، لمتابعة معدلات التطوير ورفع الكفاءة، تمهيدًا لإدراج المركز ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتضمنت زيارة الوزير، تفقد أقسام (الأشعة المقطعية، المعجل الخطي، الأشعة التليفزيونية، أشعة X Ray) كما تفقد معامل الدم والكيمياء ووحدة العلاج الاشعاعي، مؤكدا أهمية المستشفى في خدمة مرضى الأورام السرطانية، .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي والإنجازات ونسب التردد، حيث قدم المركز خلال العام الجاري 100 ألف خدمة طبية، منها 46 ألف خدمة في العيادات الخارجية، فيما تم إجراء 14 ألف عملية جراحية، وقدم قسم الأشعة المقطعية خدماته لـ 5 ألاف و559، وتردد على قسم الرنين 2377 مواطن، بينما تم إجراء 2085 جلسة علاج طبيعي، و1002 أشعة ايكو.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب تردد السيدات على مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، حيث تم تقديم الفحص الطبي لـ7 آلاف و904 سيدة، إلى جانب إجراء 2370 عملية جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، وذلك منذ أن بدء عمل المبادرات الرئاسية، وحتى اليوم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 42 سرير، و6 أسرة رعاية مركزة، و23 كرسي خارجي كيماوي وتبلغ مساحتها 3846 متر مربع.

وأشار «عبدالغفار» إلى إنشاء وحدة للتغذية العلاجية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتنظيم قوافل توعوية بمشروع «حياة كريمة» تحت إشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أن المستشفى قام بتدريب 220 طبيب على الانعاش القلبي الرئوي المتقدم.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية بعدة تخصصات طبية، تشمل (باطنة أورام، جراحة أورام، أورام عظام، علاج اشعاعي، علاج كيماوي، طب نووي، نفسية وعصبية، جراحة مسالك مناظير مثانة، طب الأورام، رعاية مركزة بعد العمليات) إلى جانب عمليات اليوم الواحد (مناظير جهاز هضمي).

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزي، مستشفى مركز دراو التخصصي، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي، ووحدة طب أسرة الجُزيرة، ومستشفى أسوان التخصصي).