وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول انتظام الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 01:33 مساءً - - تهنئة الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد

- الاطمئنان على كفاءة المنشآت بالجامعة بكافة الكليات

- الجامعات الأهلية الجديدة تم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية

استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا، من د. عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، ود. باسم عاشور القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، حول تفقد جامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان، وانتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

واطمئن القائم بعمل رئيس الجامعة على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالجامعة، واستقبال الطلاب الجدد الدارسين بكليات الجامعة المختلفة.

وتناول التقرير تفقد القائم بعمل رئيس جامعة الزقازيق، والقائم بعمل رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، لكافة كليات ومنشآت الجامعة، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، كما التقى القائم بعمل رئيس الجامعة بالطلاب، وأكد حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.

وأشار التقرير إلى تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة التجهيزات بالمبنى التعليمي بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي، والذى يضم دورين بمسطح 1500 متر مربع ومدرجين بقدرة استيعابية 130 طالبًا بكل مدرج، وعدد سبع قاعات تدريس مُجهزة بشاشات ذكيه تعليمية؛ ومعامل مجهزة بكل الأجهزة المعملية التعليمية؛ كما تفقد أيضًا برامج كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأوضح التقرير تأكيد د.عاطف حسين على حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم الجامعي وإعطاء الفرصة الأكبر إلى الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة، من خلال الجامعات الأهلية والتي لا تهدف إلى الربح، مشيدًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجامعة، وحرصه على مصلحة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة المعرفة بالعاشر من رمضان، وتُقام على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة تقديم كلية الطب والجراحة بالجامعة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقديم كلية الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كما تقدم كلية الهندسة برنامجي (الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد)، وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج نظم معلومات الطيران).

وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني، تشمل (المبانى الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

ورافق القائم بعمل رئيس الجامعة د. خالد الدرندلى نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، ود. جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود.هشام فوزى عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية، ود. كمال القشيشى القائم بأعمال مدير برنامج كلية الطب بالجامعة الأهلية ، ود. وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. جمال الفقى مدير البرامج بالقطاع الهندسي بالجامعة الأهلية، وأ/ لمياء عبد المطلب أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة)، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.