وزير التعليم ومحافظ بني سويف يتابعان تنفيذ حصة مشاهدة بمدرسة الشروق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 01:33 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،ضرورة تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال "مدرستنا 1، 2، 3" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو داتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد عناصر متميزة من المعلمين مع الطلاب، و تخصيص باقي النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير و محافظ الدكتور محمد هاني غنيم،لمدرسة الشروق الرسمية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، وفي حضور الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة،وذلك لمتابعة جانباً من تنفيذ حصة المشاهدة بالمدرسة، والتي تعتمد بشكل أساسي على تشغيل فيديوهات تعليمية على باستخدام "Data Show"،داخل الفصول من خلال جدول محدد، حيث يقوم معلم الفصل بمناقشة الطلاب فيها، ليحدث تفاعلاً بينه وبين الطلاب، ويزيد من فهمهم للدروس التعليمية.

من جانبه أثني المحافظ على فكرة حصص المشاهدة،والتي يتم من خلالها دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية في المدارس، مما يساعد بشكل كبير في استيعاب أفضل للطلاب، ما سيسهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها:الرياضية، والثقافية،والفنية، والعلمية، والتكنولوجية،والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

يذكر أن مدرسة الشروق الرسمية تضم كافة المراحل التعليمية ، واتشمل 9 قاعات رياض أطفال بها 397 طفلاً وطفلة ، و28 فصلاً في المرحلة الابتدائية تضم 1111 تلميذاً وتلميذة ، فيما يبلغ إجمالي طلاب المرحلة الإعدادية 433 طالباً وطالبة داخل 11 فصلاً دراسياً ، فيما يبلغ عدد صفوف المرحلة الثانوية 9 فصول بإجمالي 202 طالباً وطالبة

وكان الوزير والمحافظ قد تفقدا سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات "على مبارك سابقاً"، للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة ، حيث أكد الوزير على أهمية الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي، وتوفير سبل جذب الطلاب للمدرسة، مؤكدًا أن عودة الطلاب في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي، لأن المدرسة لها دور محوري في الجانب الاجتماعي لبناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030

فيما قدم المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين وكافة عناصر المنظومة التعليمية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ، مؤكداً أهمية غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية

من جهته أضاف وكيل وزارة التعليم ،أن مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده ،بها كافة المراحل التعليمية،حيث تتكون من 7 قاعات رياض أطفال تستوعب 250 طفلاً وطفلة،بجانب 40 فصلاً دراسيا للمراحل التعليمية الثلاث ،منها 22 فصلاً للمرحلة الابتدائية بإجمالي 749 تلميذاً وتلميذة ، و10 فصول إعدادي تضم 406 طالباً وطالبة ، بجانب 8 فصول للمرحلة الثانوية العامة بإجمالي 281 طالباً وطالبة