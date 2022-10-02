مصر تعزى إندونيسيا فى ضحايا أحداث تدافع خلال مباراة كرة قدم

جدة - نرمين السيد - أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، عن خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب دولة إندونيسيا الصديقة، ولأسر ضحايا أحداث التدافع فى مباراة لكرة القدم، التى أسفرت عن العشرات من الضحايا والمصابين.





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