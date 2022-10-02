الجيزة: استقبال 3 ملايين طالب فى 3 آلاف مدرسة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ -فى أول أيام العام الدراسى الجديد- الطلاب، حضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة السعيدية الثانوية بحى جنوب الجيزة.

وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم، وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية، التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

وأكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث، مشيرا إلى دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلا دراسيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما أكد على السعى نحو توفير أراضى فضاء أخرى تصلح لإقامة مدارس فى إطار الجهود التى يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية.

وفى هذا الصدد.. أشار المحافظ إلى موافقة رئيس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم، وهى مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول، وذلك للمساهمة فى تقليل تلك الكثافات.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب؛ لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة وغسل الأيدى والتباعد، مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بشارع ميشيل باخوم، ومدرسة الأورمان الإعدادية بنين بشارع البطل أحمد عبد العزيز، والتى بعث خلالها محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء الأمور على أبنائهم الطلاب، مشيرا إلى أن الدولة قامت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة، مطالبا أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وأكد جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب دون أى معوقات، حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان، والتأكد من تغطية البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء، وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

كما حرص المحافظ، خلال جولته، على تفقد عدد من الفصول الدراسية والتحاور مع الطلاب ومناقشتهم للاستماع إلى أرائهم وأبرز المعوقات وسبل حلها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، ومراجعة أعمدة الإنارة، ورفع أى مخلفات أولا بأول.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق الدورى بين الإدارات التعليمية وغرف العمليات؛ للتعامل الفورى حيال أى معوقات؛ لضمان سلامة الطلاب.