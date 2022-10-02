جدة - نرمين السيد - نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على إنشاء المعهد القومى للتأمين الاجتماعى، ليتبع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بهدف العمل على تنمية مهارات العاملين فى التأمين الاجتماعى، لمسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى: أبرز المعلومات عن المعهد وأهدافه وموارده: يهدف لتنمية مهارات العاملين بالتأمين الاجتماعى يرسخ قواعد العمل المهنى السليم موارد المعهد من الاعتمادات التى يخصصها مجلس الإدارة المبالغ التى تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها مقابل الخدمات التى يؤديها المعهد العائد على استثمار أموال المعهد التبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد قومى للتأمينات الاجتماعية.. الأهداف والموارد (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.