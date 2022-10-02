وزيرة البيئة: تغيّر المناخ قضية وجودية.. ومصر تجتهد لحفظ حقوق الدول النامية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة -فى كلمتها بالمنتدى الخامس لتعزيز دور المجتمع المدنى تجاه التغيرات المناخ، التى ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة- أن قضية تغير المناخ هى قضية وجودية وهذه القضية لها آثار كبيرة جدا تطال جميع الدول.

وتابعت أن مصر لديها استراتيجية معلنة لمواجهة تغيرات المناخ، ما يدل على أنها تخطو خطوات كبيرة تجاه التغيرات المناخية.

وأوردت أن مصر تحملت فى المرحلة الحالية للوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق الدول النامية وليس حقوق مصر فقط، والاتفاق على محاور رئيسية لمناقشتها فى قمة المناخ، وأول هذه المحاور هى قضية التمويل لمواجهة تغيرات المناخ.

وأردفت أن المحور الثانى هو دول العالم النامية بدعم مشروعات التكيف فهى مشروعات للحماية وليس التربح، مثال ما قامت به مصر من أنفاق المليارات على حماية شواطئ الدلتا.