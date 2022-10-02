محافظ أسيوط: إنشاء 3 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ أسيوط عصام سعد، على إنشاء 3 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة بمراكز ديروط وصدفا والفتح، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى تقديم كافة الخدمات للمرأة والطفل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة بناء الإنسان المصرى من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق نقلة نوعية فى هذا المجال.





وقال المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة - إن المجلس وافق على إقامة مركز لتنمية الأسرة، والطفولة داخل مقر الوحدة المحلية لقرية صنبو التابعة لمركز ديروط بمساحة 1187 مترا مربعا، فضلا عن إقامة مركز آخر داخل الوحدة الصحية لقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمساحة 1405 أمتار مربعة، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتنمية الأسرة على مساحة 1656 مترا مربعا بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح. وأوضح المحافظ أن مراكز تنمية الأسرة والطفولة يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بهدف تقديم كافة الخدمات الخاصة برعاية وتنمية الأسرة والطفل بالإضافة إلى عدد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل لمساعدة المرأة الريفية والأطفال ضمن خطتها لتنمية القرى الأكثر احتياجا بالإضافة إلى جزء خاص بذوى القدرات الخاصة وتقديم الإرشادات الأسرية والتوعوية الخاصة بصحة الأسرة. وأشار سعد إلى أنه يجرى تنفيذ 36 مشروعا فى قطاع التضامن الاجتماعى بتكلفة 570 مليون جنيه وتتضمن مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة موجها بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال.

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