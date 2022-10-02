وزيرة التخطيط: الدولة تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموى شامل

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة تحرص على أن يكون الهدف الرئيسى من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموى شامل.





جاء ذلك فى كلمة الوزيرة ألقتها بالإنابة عنها مدير المركز الديموجرافى الدكتورة أميرة تاوضروس، فى مؤتمر الحوار الوطنى بعنوان "القضية السكانية.. دور منظمات العمل الأهلى"، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وممثلى الوزارات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن وجود هذا الجمع المتميز من ممثلى الحكومة والمجتمع الأهلى وكافة شركاء التنمية على المستوى المحلى والدولى فى تناول قضية محورية فى التوجه التنموى للدولة المصرية وهى "القضية السكانية"؛ يعد تجسيدا للنهج التشاركى الذى تحرص عليه الدولة المصرية، فهذا النهج يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية، ويضمن كذلك حشد وتضافر كافة الجهود والموارد والأفكار التى تعزز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى نتطلع إليها جميعا، فالجميع شركاء فى هذا الوطن فى عملية التنمية وتحدياتها، والجميع شركاء أيضا فى جنى ثمار هذه التنمية وعوائدها.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بدأت منذ ثمانية أعوام مسيرة جادة من العمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه تم تحقيق عدة نجاحات بتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق فى كل ربوع مصر، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، مع إيلاء أهمية قصوى، لتكثيف الاستثمار فى البشر، وتمكين الشباب والمرأة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، تحقيقا للهدف الاستراتيجى، وهو تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأكدت أن الدولة المصرية راعت خلال جهودها لتحقيق التنمية فى الأعوام الأخيرة مفهوم التوازن بأبعاده المختلفة، حيث تحرص الدولة على التوازن الجغرافى بتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التى تضمن استفادة كل أقاليم ومحافظات مصر من عوائد وثمار التنمية، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة"، تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضل لما يزيد على نصف سكان مصر فى القرى والريف، حيث تعد تجربة تنموية مصرية خالصة، ومن أكبر التجارب والمبادرات التنموية الشاملة والمتكاملة فى العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث عدد المستفيدين.

وأضافت وزيرة التخطيط أن شعور المواطن بثمار هذه المبادرة وغيرها من المشروعات والمبادرات التنموية هو رهن بمراعاة توازن أعم وأشمل بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وهو توازن يضمن تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التى يتمتع بها المجتمع المصرى، ويسهم فى الوقت ذاته فى ضبط معدلات نمو السكان لتجنب التأثير السلبى لهذه المعدلات المتزايدة على نصيب الفرد من عوائد التنمية.

ولفتت إلى أن قضية الزيادة السكانية تمثل أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة خلال هذه المرحلة، فبلا شك يصاحب هذه الزيادة تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ويؤدى هذا حتما إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادى الذى استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضحت أن المرة الأولى التى يتم فيها تناول هذه القضية المحورية، وفقا لهذا المنظور الشامل الذى يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية برعاية رئيس الجمهورية، من خلال خطة تنفيذية تتضمن خمسة محاور رئيسة.

وتابعت أن تلك المحاور تتمثل فى محور التمكين الاقتصادى للسيدات وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، ومحور التدخل الخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن المصرى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمى الذى يتم من خلاله بناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، إلى جانب محور التدخل التشريعى الذى يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكانى للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بذلك.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد - فى نهاية كلمتها - أهمية المشاركة بين الحكومة والمجتمع الأهلى والقطاع الخاص فى مواجهة تحدى الزيادة السكانية، مشددة على أهمية المشاركة الواعية من الشعب.