جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





ودعا رئيس الهيئة، المولى عز وجل، أن يديم الانتصارات على مصرنا الحبيبة فى شتى المجالات وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.