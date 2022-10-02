وزير النقل: استضافة مصر لـCOP27 يعزز ريادتها على الصعيد الدولى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى مشاركة وزارة النقل وقطاع النقل البحرى فى الفاعليات والندوات التى تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التى تم اتخاذها فى الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.

ولفت الوزير ـ خلال كلمته فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى 2022 الذى تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا، تحت شعار "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة" - إلى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوى يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحرى، أن "اليوم البحرى العالمى" يتم الاحتفال به سنويا فى جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، التى تقوم بدور حيوى فى تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية، والتى خطت بالفعل خطوات حثيثة فى مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات والتى بدأت تؤتى ثمارها على أرض الواقع من خلال مسؤوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولى، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن.

وأضاف أن الشعار الذى أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة" وهو يعد حديث الساعة، حيث تأتى قضية تغير المناخ على رأس التحديات التى تواجه العالم حاليًا بل هى أكبر تحد يواجه البشرية، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذى يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفع بأى ثمن ودون تقدير للعواقب، وقد أفضى ذلك وما يزال إلى أضرار جسيمة تعانى منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادى، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموى قابل للاستدامة مع التحرك جماعيًا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من آثاره السلبية.

وأوضح أنه بالرغم من أن الانبعاثات التى تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التى تواجهها مصر فى إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفى هذا الإطار فقد وضعت مصر قضية تغير المناخ فى مقدمة أولويتها وأطلقت فى مايو الماضى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.

وأشار الوزير إلى أنه من الثابت أن النقل البحرى الدولى يعد أحد مسببات التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3 بالمئة من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفورى له تأثير كارثى على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عامل تغيير جذرى فى صناعة النقل البحرى ، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً.

وأوضح أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التى أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهرى لأداء الأسطول العالمى، من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناجمة عن الشحن البحرى الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولى بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.

وأضاف أن صناعة النقل البحرى قد بدأت بالفعل فى طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة فى حماية البيئة البحرية مثل التطورات التى طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة، السفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، والبلوك تشين وأجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجى الحديث يمكن للقطاع البحرى أن يكون أكثر أماناً للبيئة وفى نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمى.

وأوضح وزير النقل أنه من الطبيعى ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهى تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخى، وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة فى هذا الاتجاه.

وأكد أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجى مع مراعاة الجانب البيئى حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ"موانئ صديقة للبيئة" تحافظ على البعد البيئى باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما بدأت الموانئ المصرية بالفعل فى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئى من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية فى عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود.

وأشار إلى أنه يتم استخدام نظام OPS الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء التراكى على الأرصفة فى كل من ميناءى دمياط والإسكندرية، وكذا تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التى تلوث الييئة الهوائية، كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، وسوف يسهم كل ذلك فى زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص و خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة فى رفع معدلات التبادل التجارى بين مصر وشركائها التجاريين ودعم ملف التصدير.

وأشار وزير النقل إلى أن التحديات التى نواجهها كبيرة ولابد أن تقابلها جهود أكبر من كافة الأطراف خاصة فى هذه المرحلة التى يمر بها بلدنا العزيز، والتى تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعاً فى سبيل رفعته وتقدمه.

وأكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعلها مركزا عالميا للتجاره واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت، وذلك وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة، مضيفا أن للقطاع الخاص دورا كبيرا فى مجال النقل البحرى، لافتا إلى قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحرى المصرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية، بالإضافة إلى شراء مراكب جديدة للشركات التى تملكها الحكومة مثل الجسر العربى والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات.

وأشار إلى أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى للمشاركة فى هذا المجال من خلال شراء أوتاجير مراكب تسهم فى نقل الصادرات والواردات من والى داخل وخارج مصر، موضحا أن الحكومة ممثلة فى وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الإفراج الجمركى وزيادة حركة التداول بالموانئ، مشيرا إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcma الفرنسية ويوروجيت الألمانية وميرسيك وموانئ دبى العالمية وموانئ أبو ظبى.

وعبر عن أمله فى أن يجد الشركات المصرية العاملة فى مجال النقل البحرى تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتى ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة، منوها بأن الدولة دعمت الشركات العاملة فى مجال البنية التحتية والأعمال المدنية، حيث أصبحت تلك الشركات لها شهرة على المستوى الإقليمى.

وتابع" ندعو شركات القطاع الخاص الدخول فى مجال سياحة اليخوت، تلك الصناعة الكبيرة التى جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث اشتركت فى تلك المهمة عدد من الوزارات المعنية وتم إطلاق منصة إلكترونية لكى يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله، وتم الوصول إلى 3 أيام لاستخراج التصاريح، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض وقت استخراج التصاريح، وأمس السبت تم استخراج تصريح فى خلال 4 ساعات، وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة أخرى إلى مصر 30 دقيقة فقط".