انت الان تتابع خبر عاجل – هزة أرضية تضرب سكان هذه المحافظة اليوم الأحد: سترك يارب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد بيان هام صباح اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2022 حول حدوث هزة أرضية في إحدي محافظات الجمهورية.

مكان زلزال اليوم الأحد:وأكد الشبكة القومية لرصد الزلازل أن المحطات قامت بتسجيل هزة أرضية في محافظة مرسى مطروح، بالتحديد على بعد 430 كيلو متر شمال المحافظة جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط في تمام الساعة 07:02:07 صباحا بالتوقيت المحلى اليوم .

قوة زلزال اليوم الأحد:

قدرت قوة الهزة الأرضية التي حدثت اليوم بـ5.26 درجة على مقياس ريختر، بخط العرض قدر بحوالي 35.05 شمالا ، وخط الطول قدر بحوالي 25.93 شرقا وبلغ العمق حوالي 7.04 كم

وقوع خسائر:

وأوضحت الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد طبقاً للبيان الصادر عنها أنه لم يتم تسجيل أي خسائر فى الارواح والممتلكات جراء هذه الهزة الأرضية.