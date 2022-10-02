انت الان تتابع خبر رسميا – الإسكان تعلن بدء تنفيذ القرار الأسعد لمنخفضي ومحدودي الدخل : اجري احجز دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور حاتم الجزار، انطلاق عميلة حجز وحدات شقق الإسكان الاجتماعي للاعلان السادس عشر من مشروع سكن لكل المصريين 3 في أكثر من 20 محافظة ومدينة جديدة اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.وأوضحت وزارة الإسكان، أن يمكن لجميع متوسطي ومنخفضي الدخل التوجه إلي أقرب مكتب بريد مميكن لشراء كراسة الشروط والتي يبلغ ثمنها 200 جنيها مصرياً، ودفع مقدم جدية الحجز، على وحدات سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري.