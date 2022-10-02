رجعوا التلامذة.. انتظام الدراسة بشمال سيناء و652 مدرسة تستقبل 120 ألف طالب بكافة مدن ومراكز المحافظة ( صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:34 مساءً - انتظمت الدراسة اليوم، الأحد، في كافة مدارس محافظة شمال سيناء ، وتوافد الطلاب على مدارسهم بمختلف مدن ومراكز المحافظة في سهولة ويسر ، بمتابعة مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية السته بالمحافظة .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدارس المحافظة يبلغ عددها 652 مدرسة مقيد بها عدد 120 ألفا 228 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9 آلاف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية.

أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم توفير 10 أتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش الي مدارس مراكز الشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة

وأكد رضوان، أن مديرية التربية والتعليم جهزت صباح اليوم، اتوبيسات نقلت المعلمين من مدينة العريش إلى مدارس وسط سيناء، بالحسنة ونخل وقرى الجورة والظهير بالشيخ زويد بشمال شرق المحافظة، بعد توقف لعدة سنوات لدواعي أمنية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم التعميم على المدارس الثانوية والإعدادية، بنشرات خاصة تقضي بمنع دخول الطلبة المخالفين للزى المدرسى، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول فى المدارس الثانوية للبنين والبنات بكافة مدارس المحافظة.

ولفت رضوان، إلى أن الدراسة انتظمت اليوم في كافة مدارس المحافظة وبصورة كاملة، خاصة بمناطق وسط سيناء، حيث تم متابعة انتظام العمل بالمدارس والتشديد على حضور المعلمين بكافة مدارس مركزي الحسنة ونخل

وأوضح وكيل التعليم بشمال سيناء، أنه تم اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لفيروس كورونا، في كافة مدارس المحافظة خلال دخول الطلاب للفصول، حيث تم توقيع الكشف عليهم بواسطة الجهاز الحراري لقياس درجة حرارة الجسم.