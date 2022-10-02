وزير الأوقاف يهنئ سيادة الرئيس والقوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:33 مساءً - يتقدم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، ويؤكد أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني.