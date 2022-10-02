الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:33 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية للإعداد والتأهيل العلمى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالتعاون المثمر مع المؤسسات العلمية والثقافية بالدولة ، وقع اللواء بحرى أ ح / محمود عادل فوزى مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الدكتور / أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الأسكندرية وذلك لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الأسكندرية داخل الكلية البحرية بحضور اللواء بحرى أ ح / أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية .

ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذى يتم توقيعه مع مكتبة الأسكندرية ، ويهدف إلى تشجيع الطلاب على التعلم الذاتى وتنمية مهاراتهم بإستخدام قواعد البيانات العلمية المتوفرة بمكتبة الأسكندرية من خلال الإطلاع على الكتب الرقمية والأبحاث العلمية ومستودع الأصول الرقمية ، وكذا حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس بين الكلية البحرية ومكتبة الأسكندرية .

وأكد اللواء بحرى أ ح / أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية لتخريج أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات البحرية وعدد من مسئولى مكتبة الأسكندرية .