جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، اليوم الأحد، عددا من مدارس العاصمة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد "2022 - 2023" من بينها مدرستا الشهيد رامى الجنجيهى بمدينة نصر، وطه همام الرسمية لغات بصقر قريش بالبساتين.
ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسى الجديد، متمنيا لهم التوفيق، كما التقى عددا من أولياء الأمور، وطمأنهم أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية، وشهد الأنشطة التى يمارسها الطلاب فى اليوم الرياضى، وتفقد أحد الفصول المطورة، وفصول رياض الأطفال والمعامل، وأشار إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.
وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة استمرار نشر "بوسترات" التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق؛ لرفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، كما أكد دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة والفصول.
ووجه عبد العال، مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة: انتظام العمل بـ5660 مدرسة تستوعب 2.5 مليون طالب وطالبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.