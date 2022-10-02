القاهرة: انتظام العمل بـ5660 مدرسة تستوعب 2.5 مليون طالب وطالبة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة، البالغ عددها 5660 مدرسة، تستوعب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، اليوم الأحد، عددا من مدارس العاصمة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد "2022 - 2023" من بينها مدرستا الشهيد رامى الجنجيهى بمدينة نصر، وطه همام الرسمية لغات بصقر قريش بالبساتين.

ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسى الجديد، متمنيا لهم التوفيق، كما التقى عددا من أولياء الأمور، وطمأنهم أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية، وشهد الأنشطة التى يمارسها الطلاب فى اليوم الرياضى، وتفقد أحد الفصول المطورة، وفصول رياض الأطفال والمعامل، وأشار إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة استمرار نشر "بوسترات" التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق؛ لرفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، كما أكد دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة والفصول.

ووجه عبد العال، مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.