وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى حرب أكتوبر: ألف تحية لقواتنا المسلحة

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.





وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلا عظيما رفع راية مصر عالية خفاقة فى عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة. وتابع: "لا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمى وتحرس، وأخرى تبنى وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى وتبنى".

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