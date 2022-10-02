«المشاط» تبحث مع «الأغذية العالمى» التوسع فى مشروعات التغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كورين فليشر، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمى، وبرافين أجراوال، المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولى المعنى بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وفى بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولى، بمساعد المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنظر لعلاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية، فى إطار الشراكة البناءة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، تحت مظلة رؤية التنمية الوطنية 2030، كما أنها ترتبط بعلاقات قوية مع الأمم المتحدة باعتبارها دولة مؤسسة وعلى مدار عقود أسهمت العلاقات المتبادلة فى دعم جهود التنمية فى مختلف المجالات.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك فى مجال التغذية المدرسية، فى إطار الاستفادة من الخبرات المتراجمة للبرنامج فى هذا المجال، وتنفيذا لتوجهات الدولة المصرية بشأن توفير التغذية المدرسية السليمة للأطفال فى المراحل الدراسية المختلفة، كما جرى التطرق إلى التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بصعيد مصر التى جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها فى أكثر من 63 قرية بـ5 محافظات، إلى جانب ذلك بحثت وزيرة التعاون الدولى، إعداد البرنامج القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر 2023-2027، الذى يأتى متسقا مع رؤية وأهداف الدولة التنموية وكذلك الإطار الاستراتيجى للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

وأشارت الوزيرة، إلى الإجراءات والمشروعات التى تنفذها الدولة للارتقاء بحياة المواطنين ودعم جهود الأمن الغذائى وتعزيز صمود صغار المزارعين أمام التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة"، التى تعمل على محورين رئيسيين أولهما تطوير البنية التحتية، وثانيهما زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، لافتة إلى أن الأمم المتحدة وبرامجها التابعة ومن بينها برنامج الأغذية العالمى ساهموا بمشروعات قائمة بالفعل فى دعم وتنمية العديد من القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتابعت: هذه المشروعات المنفذة مع برنامج الأغذية العالمى وغيره من شركاء التنمية أصبحت نماذج قابلة للتكرار بعد النجاح الذى حققته، سواء فى مناطق أخرى داخل مصر، أو على مستوى التعاون بين بلدان الجنوب، ويمكن أن يتم تعزيز هذا الأمر وتوسيع نطاقه من خلال مركز الأقصر للابتكار والمعرفة الذى يسهم فى نشر التوعية وتوفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بما يتوافق ورؤية الدولة التنموية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ونوهت بأن هناك العديد من الجهود المبذولة التى يمكن أن تصبح محلا لتبادل المعرفة والابتكار من خلال مركز الأقصر، ومن بينها تجربة مصر فى مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التى كانت من بين المحاور التى تم عرضها فى الورش التدريبية المنعقدة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، حتى تستفيد منها الدول الإفريقية الصديقة.

كما تطرقت الوزيرة، إلى الخبرات المتراكمة مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز العمل المناخى، والبرنامجين اللذين يتم تطبيقهما مع دولتى ألمانيا وإيطاليا منذ بداية الألفية الثالثة، وتم من خلالهما تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وشددت على أهمية قيام منظمة الأمم المتحدة بتسليط الضوء على هذه التجارب التنموية الناجحة المنفذة فى إطار الشراكة مع مصر وتوثيقها فى التقارير والمحافل الدولية بما يعزز الاستفادة منها من قبل الدول الأخرى، ويعكس الجهود المشتركة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بجهود التحول الرقمى وربط التكنولوجيا بجهود التنمية والعمل المناخى فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى إطلاق مسابقة Climatech Run 2022 الدولية، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، لفتح المجال للشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، والفنانين الرقميين، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخى، ومواجهة تداعياته، مشيرة إلى أن المشروعات الفائزة ستحصل على فرصة لعرض مشروعاتها فى "يوم الشباب"، بقمة المناخ.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولى، للحديث حول دور وزارة التعاون الدولى، لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، لافتة إلى أن مصر تتمتع بمحفظة تعاون إنمائى ضخمة تصل إلى 26 مليار دولار و372 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية التى تدعم أولويات الدولة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث جرى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج "نوفى" هو تطبيق عملى للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى من أجل صافى انبعاثات صفريGFANZ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجا قابلا للتطبيق فى الاقتصادات الناشئة والنامية.

ومن ناحيته، هنأ مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى، الحكومة المصرية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مبديا استعداد البرنامج لتوسيع نطاق التعاون المشترك فى سبيل تعزيز جهود الأمن الغذائى ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع فى البرامج الخاصة بدعم الأطفال والأمهات فى قرى صعيد مصر.

ورحب دجونيجا، بالتوسع فى أنشطة مركز الأقصر للابتكار، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المراكز الشبيهة التى أسسها برنامج الأغذية العالمى فى الدول الأخرى مثل ألمانيا، للتعرف على البرانمج المطابقة وتوسيع نطقاها للتغلب على التحديات التى تواجه التنمية، وزيادة المعرفة على مستوى شبكات الحماية الاجتماعية وجهود التحول الرقمى ونقلها للدول فى إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

وأشاد بالرؤية التى يمتلكها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والجهود التنموية الكبيرة المبذولة فى مختلف المجالات، مؤكدا حرص البرنامج على العمل المشترك والتنسيق لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية واستراتيجية الدولة.

وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمى 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية فى صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات فى 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.