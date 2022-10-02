متحدث الصحة: استحداث برامج جديدة فى مجال زراعة الأعضاء خاصة الرئة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث- فى تصريح لقناة العربية الإخبارية- إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض. وأشار إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة للمتبرعين والمحتاجين يسهل عمليات متابعة الزراعة ومعرفة نسب النجاح والمضاعفات، وتسهيل إجراء العمليات. وتابع أنه سيتم التأكيد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمريض بشكل دورى لمدة 6 أشهر، بعد إجراء عمليات الزراعة. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، أمس السبت، بدء الإجراءات التنفيذية لزراعة الأعضاء فى مصر، وإنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين والمتبرع لهم خلال 6 شهور.

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