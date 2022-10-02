منصة أسوان المحلية للتغيرات المناخية تنفذ مبادرات توعوية للسيدات

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، فى بيان اليوم الأحد، إن الندوة استهدفت السيدات وتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية "لست وحدك" بالعطوانى وجمعية التنمية البشرية بالدومارية فى إطار التحضيرات لقمة المناخ الـ27 والتى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة والشبكة العربية للبيئة والتنمية.

وأوضح أبوكنيز، أنه تم تناول قضية التغيرات المناخية أسبابها ونتائجها السلبية وكيفية التكيف معها، أعقبها الحديث حول كيفية إيجاد دخل إضافى للسيدات من الأنشطة البسيطة المنزلية والصناعات الريفية التقليدية، مع تعريف الحضور بميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية وتم التوقيع عليه من جميع الحاضرات، أدار الندوة سلوى سليمان عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان.

وأضاف رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، أن المشاركين فى الندوة تعهدن بحماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة ما طرأ على البيئة من تحديات متعلقة بالنواحى البيئية من خلال تنفيذ أنشطة اقتصادية بسيطة مدرة للدخل ليتكيفن بها مع هذه المتغيرات.