الحكومة تنفى إنشاء 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمى لزراعة الأعضاء

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمى لزراعة الأعضاء، موضحة أن المركز الإقليمى لزراعة الأعضاء والمقرر إنشاؤه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر، سيتضمن 12 غرفة عمليات فقط و300 سرير داخلى، بالإضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة، و56 سرير رعاية متوسطة، كما سيحتوى المركز على 10 ماكينات غسيل كلوى، ومعمل متكامل، و12 عيادة خارجية، ومركز تأهيل وقسم للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل شبكة قومية مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين وفقا للمعايير العالمية.

وفى سياق متصل، يستهدف المركز التوسع فى تخصصات لزراعة أعضاء مختلفة مثل الرئة والقلب والكلى والكبد وغيرها، وكذلك توسيع قاعدة المتبرعين لتشمل حديثى الوفيات بدلا من الاقتصار على الأحياء فقط، وسيتم اتباع إحدى الآليات القانونية لاستقبال حالات التبرع، وذلك من خلال ترك المتبرع وثيقة فى الشهر العقارى أو تخصيص خانة ببطاقة الرقم القومى، أو غيرها من الوثائق الرسمية التى تثبت الرغبة فى التبرع، ويتمثل الهدف الأساسى من إنشاء مركز إقليمى لزراعة الأعضاء فى مصر فى تقنين عمليات زراعة الأعضاء وإنهاء كافة ممارسات بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادى التى يجرمها القانون.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 25354150 /02، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 - 01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]