رئيس معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية تعرضت لها مطروح اليوم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إن هزة أرضية بقوة 5.26 درجة على مقياس ريختر، وقعت صباح اليوم الأحد، على بعد 430 كيلومترا شمال مرسى مطروح (جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط).





وأكد أن المواطنين لم يشعروا بالهزة الأرضية؛ نتيجة أن درجة إحساس المواطن بالهزة الأرضية أو الزلزال تعتمد على بعده عن المركز والعمق نفسه.

وأضاف "القاضى" أن الهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وأشار إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت قوة الهزة الأرضية وكانت 5.26 درجة على مقياس ريختر، ووقعت فى الساعة السادسة و3 دقائق و50 ثانية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.04 كم، وخط العرض 35.05 درجة شمالا، وخط طول 25.93 درجة شرقا.