تموين الدقهلية: توريد 6697 طن أرز شعير لمواقع التسليم

جدة - نرمين السيد - وأضاف دايرة، فى بيان اليوم الأحد، أنه يتم صرف قيمة الأرز خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم تشجيعا للمزارعين على التوريد، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بالأرز هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمطلوب توريده هو طن عن كل فدان بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة وتشمل 31 موقعا.
وفى سياق متصل.. شدد وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجارى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز ومدن بنى عبيد ومركز المنصورة وبلقاس وجمصه ونبروه، وتم تحرير 27 محضرا فى مجال المخابز.
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