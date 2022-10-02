وزير الرى: مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الرى مع خبراء الرى الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولى وهم الدكتور صفوت عبدالدايم، والدكتور ويلفريد هندرمارك، وهبة يكن، وفيديريكا رانجيرى، حيث تم التباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى فى مجال دراسات التوسع فى الاعتماد على الرى الحديث فى مصر.
وأشار الوزير إلى مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ، والتى تنفذها الدولة.
وأوضح أنه يجرى حاليا إجراء مراجعة مرحلية للرى الحديث فى مصر، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفى وكميات الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية فى مواقع أخرى والمشروعات الكبرى لإعادة الاستخدام وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الرى الحديث يعد جزءا من منظومة الرى المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد.
وناقش اللقاء مختلف البدائل المستخدمة عالميا فى مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث تم مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة، مع وضع إطار زمنى للعمل، وإطلاق حملة توعوية فى المناطق التجريبية؛ لتعزيز تعاون المجتمع الزراعى والحرص على إشراكها فى اختيار مواقع التنفيذ، مع وضع معايير لتقييم الجوانب الفنية والمؤسسية ومدى رضا المزارعين، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من تنفيذ أعمال الرى الحديث.
وأكد الاجتماع على دور نظم الرى الحديث فى تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية، مع الإشارة لأهمية حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه، وأهمية التوسع فى الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الرى الحديث لرى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة، طبقا لحالة التربة والمناخ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الرى الحديث.
واستعرض الاجتماع نتائج زيارة بعثة البنك الدولى، فى شهر مارس الماضى، والتى تضمنت زيارات ميدانية لأراضى بعض المزارعين الذين تحولوا من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بمحافظتى القليوبية وبنى سويف، والتباحث أيضا حول التقرير الصادر عن البنك الدولى، والذى يغطى الوضع الحالى للرى الحديث فى مصر، والدروس المستفادة من التجارب السابقة فى مجال الرى الحديث سواء فى مصر أو باقى دول العالم.
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