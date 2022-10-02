برعاية الطيب.. الأزهر ينظم المنتدى الدولى الخامس حول التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - تعقد جامعة الأزهر، اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المنتدى الدولى الخامس تحت عنوان (دور المجتمع المدنى تجاه التغيرات المناخية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات وأساتذة جامعة الأزهر، والأساتذة والباحثين المتخصصين فى قضايا البيئة والمناخ.





وينعقد المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمى (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، حيث يأتى استكمالًا للجهود التى تبذلها جامعة الأزهر فى دعم جهود الدولة فى التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة فى تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية. وتدعو جامعة الأزهر، خلال المنتدى، إلى صياغة برامج جديدة فى إطار حماية الأمن القومى للمجتمع المدنى لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدنى ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبنى برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكى قادر على المتابعة والتقييم.

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