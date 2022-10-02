بعد 24 عاما بمنهج 5 ابتدائى.. وداعا قصة «مغامرات فى أعماق البحار»

جدة - نرمين السيد - ومع انطلاق العام الدراسى الجديد 2022-2023، أمس السبت، والذى يصل فيه نظام التعليم الجديد 2.0 إلى محطة الصف الخامس الابتدائى، فوجئ الطلاب بغياب قصة "مغامرات فى أعماق البحار"، فى إطار تطوير المناهج.

مبررات «التعليم» لإلغاء قصة مغامرات فى أعماق البحار

بدورها علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الجدل الدائر حول إلغاء قصة مغامرات فى أعماق البحار، التى لا يزال شباب اليوم الذين درسوها قبل 24 عاما يتذكرون أحداثها، موضحة أنه فى ظل المنظومة التعليمية الجديدة، تم مراعاة التكامل بين المهارات اللغوية من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، وأولت الوزارة القصص فى الكتب المطورة من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائى اهتماما كبيرا، فضلا عن النصوص المعلوماتية، وتم الاستغناء عن الكتاب الإضافى "القصة" فى منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى.

وأضافت الوزارة، أن القصص التى تضمها المناهج الجديدة اليوم، تتنوع ما بين قصص الاستماع التى تتجاوز 6 قصص، فضلا عن القصص التى تعالج كموضوعات قراءة، وبالتالى لم يعد الطلاب فى حاجة إلى الكتاب الإضافى الذى كان منفصلا عن القضايا التى تعالجها دروس الكتاب المقرر

وبناء على ما سبق، قالت الوزارة، أنه لم يعد هناك حاجة للكتاب الإضافى، لأن الهدف منه تحقق باقتدار فى كتاب اللغة العربية المطور للصف الخامس الابتدائى.

منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى

ويتضمن منهج الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى بنظام التعليم الجديد 2.0، والذى يطبق اعتبارا من العام الدراسى الحالى 2022-2023، عدة محاور كالتالى:-

المحور الأول: اكتشف ذاتى

الموضوع الأول: عرفت قدراتى

نص الاستماع: أنا أستطيع

القصة القصيرة: اكتشف مهاراتك

النص المعلوماتى: الاختلاف والتميز

القواعد النحوية: الأسماء الموصولة.

التعبير الكتابى: كتابة السيرة الذاتية

الموضوع الثانى: تساءلت وبادرت

نص الاستماع: لماذا؟

القواعد الإملائية: كتابة الهمزة المتطرفة

النص الشعرى: رسالة المعلم

النص المعلوماتى: الأهم فالمهم

القواعد النحوية: المفعول به

التعبير الكتابى: كتابة استقصاء لجمع المعلومات

الموضوع الثالث: خططت وثابرت

القصة القصيرة: سأحاول من جديد

القواعد النحوية: علامات إعراب الفاعل والمفعول به

القصة القصيرة: السمكات الثلاث "كليلة ودمنة"

التعبير الكتابى: كتابة قصة قصيرة

المحور الثانى: علاقاتى مع الآخرين

الموضوع الأول: أشكالهم تميزهم

نص الاستماع: أنت أجمل

القواعد الإملائية: كتابة الهمزة المتوسطة

القصة القصيرة: الأرانب وملك الفيلة "كليلة ودمنة"

القواعد النحوية: رفع المثنى ونصبه

النص المعلوماتى: الجمال الحقيقى

القواعد النحوية: رفع جمع التكسير ونصبه

التعبير الكتابى: كتابة وصف

الموضوع الثانى: لغاتهم تميزهم

نص الاستماع: صداقة بلا قيود

النص الشعرى: لغة الأجداد

القواعد النحوية: رفع جمع المذكر السالم ونصبه

النص المعلوماتى: مميزون باختلاف

القواعد النحوية: رفع جمع المؤنث السالم ونصبه

التعبير الكتابى: كتابة مناقشة فكرة

الموضوع الثالث: عاداتهم تميزهم

القصة القصيرة: شتاء دافئ وجميل

القواعد النحوية: من علامات إعراب الفاعل والمفعول به

النص المعلوماتى: طعامهم يميزهم

التعبير الكتابى: كتابة مقال رأى