انطلاق العام الدراسى بشكل كلى.. 25 مليون طالب ينتظمون فى مدارس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - انطلق العام الدراسى الجديد 2022-2023 بشكل كلى، اعتبارا من اليوم الأحد، وانتظم نحو 25 مليون طالب بجميع المرحل التعليمية فى حوالى 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية.





وبدأ العام الدراسى، أمس السبت، فى بعض المحافظات وهى: "الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، البحيرة، كفر الشيخ، شمال سيناء"، واليوم انتظم طلاب باقى المحافظات التى تطبق إجازة السبت، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويتواجد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى محافظة بنى سويف، لمتابعة سير العملية التعليمية، وتشمل جولته التفقدية ثلاثة مدارس هى: مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقا" بمدينة بنى سويف، ومدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات، ومدرسة الشروق الرسمية للغات.

ووجه الوزير جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية، بالنزول فى جولات ميدانية للمدارس التابعة، وتذليل جميع العقبات التى قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية التعليمية، كما وجه بتسليم الكتاب الدراسية للطلاب من اليوم الأول، ومتابعة دفع المصروفات المدرسية سواء بشكل كلى أو بالتقسيط.

والتزمت جميع المدارس بتوجيهات وزير التربية والتعليم، بتخصيص كلمة طابور الصباح والحصة الأولى في أول أيام الدراسة، للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973، والولاء والانتماء والمشروعات القومية للدولة، ويشهد العام كذلك تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة والأماكن السياحية المصرية.

وقال الوزير إن العام الدراسى الحالى سيشهد عودة الطلاب للمدارس باعتبارها المكان الطبيعى للتعليم والتعلم، مطالبا أولياء الأمور بالتعاون مع الوزارة فى أداء دورها فى بناء شخصية الإنسان المصرى.