غرفة عمليات لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، وجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.
وشدد الزناتى، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر، نظرا للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.
وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسؤولى وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس لعدم تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسى، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال .
وأوضح محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.
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