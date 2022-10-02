وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول انتظام الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الأهلية، حول انتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.





وأشار التقرير إلى تفقد الدكتور محمود المليجى لجامعة المنصورة الأهلية، برفقة منسقى البرامج بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، بهدف التأكد من سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالجامعة، واستقبال الطلاب الجدد الدارسين بكليات الجامعة المختلفة.

وتناول التقرير تفقد القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية لجميع كليات ومنشآت الجامعة، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، كما أجرى القائم بعمل رئيس الجامعة حوارا لاستطلاع آراء الطلاب حول الدراسة بالجامعة، والتعرف على مقترحاتهم، فضلا عن لقاءه مع عدد من أولياء الأمور للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.

وأضاف التقرير تفقد الدكتور محمود المليجى، معرض المستلزمات والأدوات المقام بالجامعة لتوفير احتياجات الطلاب داخل معامل جامعة المنصورة الأهلية، مشددا على ضرورة توافر احتياجات الطلاب وبأسعار مناسبة، مؤكدا ضرورة الحرص على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بمنظومة الأمن والنظافة والالتزام، وانتظام سير العمل بالجامعة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة المنصورة الأهلية تقع بمدينة جمصة، وتقام على مساحة 42 فدانا، بتكلفة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، وتقدم الجامعة عددا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الأكاديمى الحالى 2022-2023، حيث تقدم كلية الطب البشرى برنامج الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الهندسة برامج "هندسة الذكاء الاصطناعى، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد"، وتقدم كلية الصيدلة برنامج pharm D.