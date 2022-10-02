انت الان تتابع خبر رسميا- التعليم عن أولي مفاجآت العام الدارسي الجديد 2023: تقييم شامل للطالب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم في الفترة الحالية على عمل تقييم شامل للطالب، وذلك عن طريق التعاون بين المدرسة الموجود بها الطالب وبين ولي أمره، موضحاً أن ذلك يصب في حل المشاكل التي تنشأ بين الكثير من المدارس وأولياء الأمور.وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن عملية تقييم الطالب سوف تتمحور حول التركيز على نقاط التميز الخاص بالطالب أو ضعفها والعمل على حل أي نقاط ضعف لطالب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سوف يتم عقد جانب اجتماعات مع بشكل مستمر خلال الفترة القادم لمتابعة سير العملية التعليمية